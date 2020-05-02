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02 мая 2020, суббота, 20:15 125
Силовые структуры 2020-05-02T20:19:19+03:00
Українські Новини
Ослабления карантина в Черкассах. Прокуратура начала расследование в отношении должностных лиц

Ослабления карантина в Черкассах. Прокуратура начала расследование в отношении должностных лиц

Валерия Драгомирова
Прокуратура, Черкассы, ослабление карантина
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Прокуратура Черкасской области начала расследование в отношении должностных лиц Черкасского городского совета по факту принятия решения об ослаблении карантина в городе.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Черкасской области, передают Українськi Новини.

"Следственным отделом Черкасского отдела полиции на основании публикаций в сети Интернет внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о возможных неправомерных действиях должностных лиц Черкасского городского совета при принятии решения об ослаблении карантина на территории города Черкассы, которое противоречит решению Кабмина №211 от 11 марта 2020, постановлению №14 от 27 апреля 2020 и протоколу № 21 региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 30 апреля 2020 (ч. 1 ст. 325 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокурорами Черкасской местной прокуратуры.

В настоящее время в Черкассах работают следственно-оперативные группы с целью выявления нарушений санитарных правил и норм по предотвращению заболевания. Кроме того, с целью обеспечения выполнения требований действующего законодательства на территории города Черкасским отделом полиции созданы мобильные группы по проведению превентивной работы среди представителей малого и среднего бизнеса и принятию мер по недопущению распространения заболеваний, вызванных коронавирусом.

Согласно сообщению, в настоящее время следствие продолжается, следователями и процессуальными руководителями разработан план первоочередных следственных (розыскных) действия, принимаются меры по всестороннему, полному и беспристрастного исследованию обстоятельств происшествия.

Ход расследования указанного производства контролируется органами прокуратуры Черкасской области.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко уверен в обоснованности смягчения карантинных мер в городе.

При этом министр внутренних дел Арсен Аваков предупреждает городские власти Черкасс о жестком реагировании на смягчение карантинных мер.

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