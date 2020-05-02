Сажать надо коррупционеров, а не мэров: глава Черкасс упрекнул Зеленского в коррупции "слуг народа"

В то время, как в Офисе президента отрицают, что первый зам Трофимов общался с мэром Черкасс, глава города Анатолий Бондаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, напомнив главе государства о коррупционных скандалах вокруг него и предостерег от давления на город.

"Господин Президент, я думал, что когда Вы победите, в стране будет закон один для всех, придет весна, у нас уже позеленело, и будем сажать. Только не городских глав, а коррупционеров. Я думал, что Вы будете сажать за кнопкодавство, я думал, что Вы будете сажать своих соратников за "Велюр", - сказал Бондаренко в видеообращении к Президенту Владимиру Зеленскому, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Он подчеркнул, что готов отвечать за свои действия, но только после однопартийцев Зеленского.

"А сейчас, как в том фильме о Крыме: Черкассы будут сопротивляться. Помните, Черкассы - свободный казацкий город, и если нужно объединить Украину, мы объединим Украину. И помните - никто в жизни не одолел Черкассы", - сказал Бондаренко.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Бондаренко опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook фотографию якобы переписки с Трофимовым, где предупреждается о возможном лишении мэра Черкасс свободы из-за смягчения карантинных мер в городе.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что действиям городских властей Черкасс по смягчению карантинных мер будет дана соответствующая оценка, в том числе и правоохранительными органами. По его словам, городские власти города Черкассы решили полностью отменить какие-либо карантинные ограничения, которые были введены правительством для борьбы с коронавирусной болезнью.

Тем временем, мэр Черкасс рассказал о том, почему снял карантин и о угрозах власти.