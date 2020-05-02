Посол України в Німеччині Андрій Мельник відмовився брати участь у церемонії завершення Другої світової війни в Берліні 2 травня спільно з представниками Росії.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України в Facebook.



"Навіть у найкошмарнішому сні я не міг би собі уявити покладання вінків поруч із представником країни, яка понад 6 років веде цинічну і криваву війну на Сході України. Станом на сьогодні 14 тисяч українців було вбито у ході все ще триваючої російської агресії.", - заявив Мельник.

Посол України в Німеччині відмовився брати участь у церемонії Другої світової разом з представниками Росії. Скріншот: Facebook/МЗС

Як повідомляли Українські Новини, у Росії парад на 9 травня вирішили проводити у будь-якому випадку, незважаючи на пандемію коронавірусу. Проте пізніше повідомили, що у Москві Парад Перемоги перенесли на кінець червня через коронавірус.



Крім того, в Нацполіції заявили, що близько 700 тис. українців вийшли на вулиці України в День перемоги в минулому році.



Тим часом віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко заявив, що Україна не буде приймати участь у святкуванні 75-ї річниці закінчення Другої світової війни 9 травня.