В России парад на 9 мая решили проводить в любом случае, несмотря на пандемию коронавируса

Несмотря на то что в мире стремительно растет количество заболеваний и смертей от коронавируса, в России парад в честь 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне решили проводить в любом случае, 9 мая или позже.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

Он сообщил, что на данный момент никаких решений о переносе праздничных мероприятий, о переносе парада Победы или о переносе "Бессмертного полка" не принималось.

Песков пояснил, что такие решения будут приниматься позже с учетом развития эпидемиологической ситуации.

"Но я могу сказать одно: ни у кого не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будет обязательно - я не знаю, будет ли это 9 мая или позже, - но оно будет обязательно", - заявил Песков.

Между тем, в Минобороны России неоднократно заявляли, что подготовка к параду Победы продолжается. С конца марта на подмосковном полигоне "Алабино", где создана точная копия Красной площади, идут совместные тренировки пеших парадных расчетов и механизированных колонн. В конце апреля обычно технику перебазируют в Москву.

В свою очередь оргкомитет 75-летия Победы попросил не звать на торжества пожилых людей. В Кремле также сочли нецелесообразным участие ветеранов в торжествах 9 мая.

Кроме того, авторы инициативы "Бессмертный полк" убеждены, что его проведение даже после окончания установленного сегодня периода самоизоляции будет опасным.

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