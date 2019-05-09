Около 700 тыс. украинцев вышли на улицы страны в День победы, - Нацполиция

Национальная полиция не зафиксировала грубых нарушений общественного порядка в ходе проведения акций, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, в Украине.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, по всей Украине прошло более 1 400 массовых мероприятий, в которых приняли участие около 700 тыс. человек.\r\nК охране правопорядка были привлечены почти 22 тыс. правоохранителей, среди них 19,3 тыс. полицейских и 2,5 тыс. военнослужащих Нацгвардии.\r\nМассовые мероприятия в государстве прошли спокойно и без грубых нарушений общественного порядка, наиболее массовыми они были в Киеве, Одессе, Днипре и Запорожье.\r\nНа данный момент памятные мероприятия практически везде завершились.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 500 участников акции "Бессмертный полк" завершили шествие в Киеве.\r\nРанее в Украине отмечался День памяти и примирения, в который проводился марш памяти павших защитников Украины.