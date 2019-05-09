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09 мая 2019, четверг, 18:25 143
Политика 2019-05-09T19:09:37+03:00
Українські Новини
Около 700 тыс. украинцев вышли на улицы страны в День победы, - Нацполиция

Около 700 тыс. украинцев вышли на улицы страны в День победы, - Нацполиция

Нацгвардия
Нацгвардия

Национальная полиция не зафиксировала грубых нарушений общественного порядка в ходе проведения акций, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, по всей Украине прошло более 1 400 массовых мероприятий, в которых приняли участие около 700 тыс. человек.

К охране правопорядка были привлечены почти 22 тыс. правоохранителей, среди них 19,3 тыс. полицейских и 2,5 тыс. военнослужащих Нацгвардии.

Массовые мероприятия в государстве прошли спокойно и без грубых нарушений общественного порядка, наиболее массовыми они были в Киеве, Одессе, Днипре и Запорожье.

На данный момент памятные мероприятия практически везде завершились.

Как сообщали Українськi Новини, 500 участников акции "Бессмертный полк" завершили шествие в Киеве.

Ранее в Украине отмечался День памяти и примирения, в который проводился марш памяти павших защитников Украины.

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