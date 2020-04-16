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16 апреля 2020, четверг, 14:06 284
Азия 2020-04-16T14:06:09+03:00
Українські Новини
В Москве Парад Победы перенесли на конец июня из-за коронавируса

В Москве Парад Победы перенесли на конец июня из-за коронавируса

Ольга Фандорина
Москва, 9 мая, парад победы, Коронавирус в России
Москва. Фото: plan.ever.travel
Москва. Фото: plan.ever.travel

Парад Победы в Москве не состоится 9 Мая из-за распространения коронавируса. Российский генерал-майор Сергей Липовой предложил перенести мероприятия в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне на 24 июня, в годовщину проведения первого парада в Москве в 1945 году.  Об этом сообщает агентство РИА Новости.

"Возможно, стоит его провести 24 июня, в годовщину первого послевоенного парада 45-го года", – предложил Липовой.

Кроме того, по мнению генерала, изменение даты не преуменьшит сам праздник. 

"Горечь от того, что мы не можем в этом году отметить День Победы так ярко, красиво, торжественно, как привыкли всегда, сделает этот праздник более искренним и семейным", – отметил он.

Тем временем, Украина не будет принимать участие в праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны 9 мая.

В прошлом году полиция в Киеве насчитала 3 тысячи участников акции "Бессмертный полк".

В Нацполиции заявили, что около 700 тыс. украинцев вышли на улицы Украины в День победы.

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