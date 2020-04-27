Вылечившийся после коронавируса Борис Джонсон возвращается на работу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернется на работу в понедельник через месяц после того, как у него обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Он провел неделю в больнице Святого Фомы в Лондоне, включая три ночи в реанимации, после того как был госпитализирован 5 апреля.

Сообщается, что Джонсон вернется к своим постоянным обязанностям - председательства на очередном утреннем заседании правительства по ситуации с болезнью, переговоров со старшими министрами и официальными лицами. Пока неизвестно, будет ли вести пресбрифинг в понедельник.

Ожидается также, что он обсудит планы изменения - но не отмены режима карантина, до истечения крайнего срока 7 мая, когда правительство по закону обязан объявить о своем следующем пересмотре правил.



Как сообщали Українські Новини, Великобритания ушла на жесткий карантин из-за коронавируса. Запрещено выходить из дома без необходимости.



Кроме того, в Великобритании уже 154 тысячи случаев коронавируса, умерли 20 795 человек, выздоровели 778.