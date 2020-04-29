У 55-летнего премьера Британии Джонсона родился сын

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который смог победить коронавирус, и его невеста Керри Симмондс сообщили, что у них родился сын. Об этом пишет ВВС Украина.

Пресс-секретарь Джонсона рассказала, что мама и младенец чувствуют себя очень хорошо.

"Премьер-министр и госпожа Симмондс рады объявить о рождении здорового мальчика в лондонской больнице сегодня утром", - сказала пресс-секретарь.

55-летний Борис Джонсон и 32-летняя Керри Симмондс в марте рассказали, что в конце прошлого года обручились и ждут ребенка примерно "в начале лета".

За плечами Бориса Джонсона уже два брака.

С 1987 по 1993 год он был женат с Алегрой Мостин-Оуэн. В 1993 году Джонсон женился на Марине Вилер.



В сентябре 2018 Джонсон и Вилер объявили, что давно не живут вместе и находятся в процессе развода. Примерно тогда же появились слухи о том, что политик встречается с Керри Симмондс, которая работала в его штабе на выборах мэра Лондона в 2012 году.



У Джонсона и Вилер четверо детей. По версиям СМИ, премьер также может быть отцом внебрачного ребенка от искусствоведа Хелен Макинтайр.

В 2019 году во время радиошоу Джонсон отказался прямо ответить на вопрос о том, сколько у него детей.



Как сообщали Українські Новини, в августе прошлого года Дональд Трамп в десятый раз стал дедом.