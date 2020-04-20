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20 апреля 2020, понедельник, 14:31 1340
Мир 2020-04-20T14:36:31+03:00
Українські Новини
В Британии начали массово производить потенциальную вакцину от коронавируса

В Британии начали массово производить потенциальную вакцину от коронавируса

Елизавета Кесельман
Великобритания, Англия, Вакцина, вакцина от коронавируса, Коронавирус в Англии
Вакцинация. Фото: Минздрав
Вакцинация. Фото: Минздрав

Ранее ВОЗ заявила, что на данный момент три препарата официально от коронавируса лидируют среди клинических испытаний. Тем временем, Великобритания заявила, что начала производить потенциальную вакцину от коронавируса. К сентябрю планируют изготовить около миллиона доз. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что потенциальная вакцина разработана учеными Оксфордского университета и на данный момент запущена в в производство на семи предприятиях в Великобритании, континентальной Европе, Индии и Китае. 

"Мы начали рискованное производство этой вакцины не только в небольших масштабах, но и с сетью производителей в семи разных местах по всему миру. Цель состоит в том, чтобы примерно к сентябрю получить как минимум миллион доз, когда мы также надеемся получить результаты эффективности испытания", - сообщил профессор университета Адриан Хилл.

Также сообщается, что на данный момент ученые объявили набор добровольцев для тестирования вакцины на людях. В случае неудачи, потери от производства препарата составят десятки миллионов фунтов.

Как сообщали Українські Новини, ранее Китай одобрил проведение клинических испытаний от коронавируса. 

Кроме того, австралийские медики начали тестировать вакцину от коронавируса на хорьках. 

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