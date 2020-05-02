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02 травня 2020, субота, 08:00 7
Туризм 2020-05-02T08:00:02+03:00
Українські Новини
Фірми переключаються на тури по Україні, але не кожен українець захоче тут відпочивати, - експерт

Фірми переключаються на тури по Україні, але не кожен українець захоче тут відпочивати, - експерт

Елена Литвин
Туризм, туризм в Україні, Коронавірус, літо-2020, курортний сезон
Туризм. Фото:tyrizmfenomen.blogspot.com
Туризм. Фото:tyrizmfenomen.blogspot.com

Поки європейські країни думають над тим, дозволити туристам безпечно відпочивати у них найближчим часом, Українська асоціація туристичних агентств зазначила, що багато туристичні компанії опрацьовують варіанти переходу на організацію відпочинку в Україні.

Про це Українським Новинам повідомив в інтерв'ю президент асоціації Антон Рудич.

"Зараз дуже багато опрацьовують можливість перемикання на внутрішній туризм", - сказав він.

Рудич зазначив, що мова не йде про те, що дані компанії раніше не займалися українськими напрямками, але зараз вони більш активно працюють над цим на увазі відсутності інших можливостей.

При цьому, за його словами, через нестачу якісного сервісу, проблем з інфраструктурою, співвідношенням ціни-якості не всі українці, які планували відпустку закордоном, захочуть відпочивати на вітчизняних курортах.

"Частина не захоче з міркувань ціни-якості і буде чекати відкриття кордонів. Купівельна спроможність поки не сильно просіла, якщо говорити про це", - прокоментував Рудич.

Як повідомляли Українські Новини, після скасування карантину готелі в Україні можуть бути заповнені, на думку експерта.

З-за коронавіруса туристична галузь в світі може понести збитки в 1,7 трлн доларів.

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