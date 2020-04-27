Возможно, самой пострадавшей от коронавируса и сопутствующих карантинных мер стала туристическая сфера. В то время как авиаперевозчики могут хоть как-то держаться за счет грузоперевозок, рестораны – запускать доставку, туроператоры не могут организовывать путешествия из одного спального района в другой.

И теряют не только компании, но и сами туристы, которые уже заплатили за свои будущие поездки, поскольку у турфирм нет возможности эти деньги вернуть.

О том, как в таких условиях выживает туристическая отрасль и каким может быть туризм после карантина Українським Новинам рассказал президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич.

У компаний были запланированы туры по Украине на майские праздники?

Нет. У нас все закрыто, туры невозможны. Все понимали, что карантин будет продлен до 12 мая, тем более перемещение между областями возможно только на личном транспорте, что сильно ограничивает возможности. Организованных туров сейчас фактически нет, по крайней мере, через турагентства. Сейчас многие отели закрыты.

Крупные, сетевые отели закрыты. А мини-отели, всякие садыбы?

Они как-то работают, наверно. Но организованным туризмом это нельзя назвать.

Есть ли планы у компаний на это лето?

Да, конечно. Сейчас очень многие прорабатывают возможность переключения на внутренний туризм.

Даже те компании, которые раньше работали только на выездной туризм?

Нельзя сказать, что эти компании не занимались внутренним туризмом. По нашей статистике, туры по Украине занимали 10-12 место среди всех направлений. Хотя отрыв огромный, но среди 100 направлений они были. Сейчас компании более активно работают над этим в виду отсутствия других возможностей.

Насколько, по вашему мнению, может вырасти внутренний туризм этим летом?

Пока выездного туризма нет, он займет 100%. Если сравнивать по отношению с прошлым годом, он не вырастет сильно, потому что внутренний туризм сильно ограничен другими факторами – наличием нормального номерного фонда, качеством сервиса, соотношением цены-качества, инфраструктурой. Коронавирус этого не исправит. Но, скорее всего, отели будут заполнены, если их не будут воспринимать, как место передачи вируса от одного человека к другому. Но больше они не станут и быстро новые никто не построит.

Вы считаете, что те туристы, которые собирались отдыхать за границей, переключаться на Украину?

Я думаю, что часть из них – да. Часть не захочет из-за соображений цены-качества и будет ждать открытия границ. Покупательская способность пока не сильно просела, если говорить об этом. Да, часть людей живет сейчас от зарплаты до зарплаты, но они и не являются постоянными покупателями туристического продукта. Для остальных – это существенные расходы, но пока не настолько губительны. Я думаю, что спрос будет на услуги летом, им нужно будет оздоровить детей.

Как изменится стоимость внутренних туров?

Надеюсь, что владельцы отелей не будут сильно задирать цены в случае существенного увеличения спроса. Пока мы видим, что спрос будет увеличен, а как поступят отельеры в этот момент – сложно сказать. Наверно, попытаются заработать по-максимуму.

В случае открытия границ, как скоро возобновится выездной туризм?

Сейчас уже многие страны говорят о послаблении ограничительных мер, потому что для некоторых из них туризм – это 7-10% экономики. Они будут делать все для того, чтобы хоть в каком-то объеме пускать туристов. Это касается Греции, которая не сильно затронута коронавирусом и вовсю рассматривает варианты создания условий, при которых отели смогут работать. Прошла также информация по Болгарии. Такие же шаги обдумывают Хорватия и Черногория. Для Египта такая ситуация вообще выглядит катастрофически. Все упирается в одно – как научиться быстро и надежно выявлять вирус при пересечении границы и когда возобновятся полеты.

Но когда полеты возобновят, на дешевые билеты туристам явно рассчитывать не стоит.

Понятно, что если все самолеты превратятся в большой бизнес-класс, когда среднее место пустое, и на треть уменьшается емкость, то примерно на столько же должна увеличиваться стоимость. Это естественно.

Во сколько ассоциация оценивает убытки компаний от невозможности сейчас фактически вести свою деятельность с начала ограничений?

Доход ноль сейчас у всех, а расходная часть есть, смотря кто как договорился по поводу аренды, увольнял ли сотрудников… Ситуация простая – 100% убыточны все. Называть какие-то цифры общие сложно.

Кто-то уже находится на стадии банкротства или прекратил деятельность?

Туроператоры - нет, никто не прекратил деятельность, все на связи, все работают. Турагентства, наверно, какие-то закрылись, но это естественный процесс, который происходит ежегодно. Большое количество закрывается, большое количество новых открывается.

Объясните вот такой еще момент. Турфирмы сейчас просят клиентов не аннулировать туры, а переносить даты. Насколько компания вправе отказать в возврате средств?

Хороший юридический вопрос. Произошел форс-мажор, по которому обязательства сторон прекращаются в момент его наступления. Вот поэтому туроператоры не возвращают деньги. Но нужно также понимать, что этих денег у них нет, поскольку они у отелей, авиакомпаний, принимающей стороны. Реально они деньги вернуть не могут. Поэтому просьба о переносе тура – правильное решение, и было бы еще здорово на законодательном уровне зафиксировать это. В Германии туристы получили ваучеры и имеют право требовать возврат денег после окончания 2021 года. Вот такой культурный метод решения проблемы.

Что еще могут сделать власти, чтобы помочь туристической отрасли?

Очень много, при наличии средств конечно. Первое, признать данную ситуацию форс-мажором по все договорам на туристические услуги для того, чтобы не было необходимости получать справку по каждому случаю в ТПП, которая стоит около 3 тыс. гривен. Это очень большие деньги. Второе, государство для законопослушных компаний, которые исправно платили налоги, может отменить временно налог на сотрудников. Для тех компаний, у которых есть средства выплачивать людям зарплаты, а не сокращать штат, сделать послабления. Третье, стандартизовать подход к переносу требований туристов по возвращению средств, как произошло в Германии.