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  • На Синайському півострові стався теракт: загинуло 10 осіб
01 травня 2020, пʼятниця, 12:32 6
Світ 2020-05-01T12:35:34+03:00
Українські Новини
На Синайському півострові стався теракт: загинуло 10 осіб

На Синайському півострові стався теракт: загинуло 10 осіб

Елизавета Кесельман
Теракт, вибух, Єгипет
Єгипет. Фото: tut1.ru
Єгипет. Фото: tut1.ru

В Єгипті, де раніше продовжили на 3 місяці надзвичайний стан через коронавірус, на Синайському півострові, недалеко від курорту Шарм-ель-Шейха стався теракт, в ході якого загинули 10 осіб. Про це передає DW.

Зазначається, що напад стався 30 квітня. Стався вибух бронетранспортеру, який був підірваний під час пересування недалеко від міста Бір аль-Абд.

Офіційний представник армії Тамер Рефаі сказав, що в ході інциденту було вбито або поранено 10 солдатів, але не уточнив, скільки з них загинуло. У групі був хоча б один офіцер.

Жодна терористична угруповання поки не взяла на себе відповідальність.

Президент Абдель-Фаттах ель-Сіссі висловив свої співчуття у пості на Facebook, вихваляючи солдатів як "героїв" і "мучеників".

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Єгипті на парафіян звалився храм, а в Мозамбіку ліквідували понад 100 ісламістів, які з 2017 року вбивали мирних жителів.

Крім того, у січні 2020 року, Ісламська держава обрала собі нового лідера терористів, який є одним із його засновників.

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