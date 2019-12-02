В Египте на прихожан рухнул храм: есть жертвы

Трое погибло, а четверо было тяжело ранено в воскресенье в Египте в результате обрушения части стены древней христианской церкви.

Об этом сообщает Egyptindependent.

"Три человека погибли, а четверо других получили повреждения в воскресенье в результате обрушения западной стены старинной церкви при монастыре Святой Фаны, Малавской епархии в провинции Минья Верхнего Египта", - сообщили в Коптской православной церкви.

В церковном заявлении говорится, что ведутся расследования с целью раскрытия причин трагического инцидента.

Церковь выразила глубочайшие соболезнования семьям мучеников и помолилась за скорейшего выздоровления раненых. Министерство древностей также выразило "глубокое сожаление по поводу инцидента и искренние соболезнования семьям погибших и раненых".

Монастырь Святой Фаны - это место археологических раскопок, расположенное в городе Маллави, примерно в 300 км к югу от Каира. Он известен как Крестовоздвиженский монастырь, благодаря наличию множества красиво украшенных крестов внутри его церкви.

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