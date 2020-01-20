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20 января 2020, понедельник, 21:57 106
Мир 2020-01-20T21:59:07+02:00
Українські Новини
В ИГИЛ выбрали нового лидера

В ИГИЛ выбрали нового лидера

Таня Войтюк
ИГИЛ, Исламское государство, Террористы, Лидер ИГИЛ
Амир Мохамад Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби. Фото: theguardian.com
Амир Мохамад Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби. Фото: theguardian.com

Террористическая организация Исламское государство (ИГИЛ), вскоре после того, как схватили одного из ключевых лидеров "Исламского государства" на территории Украины, выбрала себе нового лидера, который является одним из ее основателей.

Об этом сообщает The Guardian.

По информации издание со ссылкой на источники в разведывательных службах, им стал Амир Мохамад Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби. Его избрали лидером через несколько часов после ликвидации предыдущего лидера террористов - Абу Бакра аль-Багдади, убитого в результате спецоперации США.

Отмечается, что аль-Салби является одним из самых влиятельных идеологов ИГИЛ и является одним из немногих представителей террористической организации, которые не являются арабами. Его также считают причастным к попытке геноцида езидов - одного из народов Ближнего Востока и Кавказа.

Как сообщали Українські Новини, в Житомире задержали россиянина, который руководит одной из групп ИГИЛ

Также аналитики назвали страны, которые могут стать следующей целью исламистов.

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