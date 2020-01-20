В ИГИЛ выбрали нового лидера

Об этом сообщает The Guardian.

По информации издание со ссылкой на источники в разведывательных службах, им стал Амир Мохамад Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби. Его избрали лидером через несколько часов после ликвидации предыдущего лидера террористов - Абу Бакра аль-Багдади, убитого в результате спецоперации США.

Отмечается, что аль-Салби является одним из самых влиятельных идеологов ИГИЛ и является одним из немногих представителей террористической организации, которые не являются арабами. Его также считают причастным к попытке геноцида езидов - одного из народов Ближнего Востока и Кавказа.

Как сообщали Українські Новини, в Житомире задержали россиянина, который руководит одной из групп ИГИЛ.

Также аналитики назвали страны, которые могут стать следующей целью исламистов.