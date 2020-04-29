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29 апреля 2020, среда, 15:28 170
Африка 2020-04-29T15:28:52+03:00
Українські Новини
Мозамбик ликвидировал более 100 исламистов, которые с 2017 года убивали мирных жителей

Мозамбик ликвидировал более 100 исламистов, которые с 2017 года убивали мирных жителей

Елизавета Кесельман
Африка, Убийства, Исламисты, Мозамбик, ИГИЛ, ИГ
Африка.Фото: pixabay
Африка.Фото: pixabay

В Мозамбике, где ранее из-за штормов и наводнений погибли более 1000 человек, власти ликвидировали более 100 повстанцев-исламистов, которые на протяжении трех лет нападали на мирных граждан. Об этом передает Reuters.

Министр внутренних дел страны во вторник заявил, что по меньшей мере, убито более 129 исламистов в северном регионе Кабо-Дельгадо.

"Всего за месяц было убито 129 человек, и это было ответным ударом за нападение в Ситакси в районе Муйдумбе в начале апреля, когда повстанцы убили 52 жителей деревни", - сообщило министерство внутренних дел.

Отмечается, что ответственность за убийство мирного населения страны взяло на себя Исламское государство. Известно, что насилие над мирными жителями совершала группа Ахлу Сунна Ва-Джама.

С момента повторных выборов в январе президент Филипе Ньюси пообещал выделить больше ресурсов для борьбы с повстанцами.

С 2017 года в богатой газом северной провинции Мозамбика усилились нечастые, но жестокие атаки на правительственные здания и деревни со стороны боевиков, подозреваемых в связях с Исламским государством. 

Как сообщали Українські Новини, ранее в Мозамбике мусорная куча убила 17 человек.

В январе 2020 года, Исламское государство выбрало себе нового лидера террористов, который является одним из его основателей.

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