Пожары в Чернобыльской зоне уничтожили 5% заповедника. Пострадали животные и растения

Во время пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения, где продолжается тление, пострадало около 5% территории заповедника. Об этом говорится в Facebook Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"По предварительным оценкам пострадало 11,5 тыс. га юго-западной части заповедника, что составляет около 5% территории заповедника. Из них примерно 35% - леса, 55% - залежи, 10% - водно-болотные угодья", - сообщил он.

При этом отмечается, что основные силы научных подразделений заповедника направлены на оценку последствий пожаров на территориях.

"Животные крупных и средних размеров и птицы избежали огня, однако больше всего пострадали: мышевидные грызуны, амфибии, рептилии, насекомые. Что касается флоры, то в результате интенсивного горения были утрачены и повреждены определенные растительные группировки", - говорится в сообщении.

Кроме того, у одного из пепелищ лесники нашли двухнедельного жеребенка лошади Пржевальского, который вероятно отстал от табуна. Жеребенка доставили в один из приютов под Киевом.

Сотрудники заповедника зафиксировали, что стадо лошадей Пржевальского мигрировало к промышленной зоне ЧАЭС.



Как сообщали Українські Новини, пожар в Чернобыльской зоне начался еще в начале апреля.