НАБУ передумало в карантин ремонтувати фасад своєї будівлі за 5,6 млн гривень

Національне антикорупційне бюро скасувало тендер на закупівлю послуг з ремонту фасадів свого будинку в Києві у період карантину за 5,6 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Тендер було оголошено 20 березня.

Пропозиції можна було подавати до 6 квітня.

Йшлося про ремонт фасадів будівлі центрального НАБУ на вул. Сурікова, 3.

Очікувана вартість ремонту становила 5 650 892 гривні.

Однак, 29 квітня тендер був скасований у зв'язку з скороченням видатків на здійснення закупівлі.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрпошта" збирається закупити автомобілів Fiat Doblo Maxi на майже 8,5 млн євро.

Раніше Нацполіція оголосила тендер на закупівлю 622 легкових автомобіля, 12 мікроавтобусів і 7 спецавтомобілів для перевезення ув'язнених за 276 млн гривень.

Також Служба безпеки України після введення карантину оголосила тендер на закупівлю 41 автомобіля. Загальна очікувана вартість закупівлі 24 570 000 гривень.

Тим часом Дубілет заявив, що відповідальних за держзакупівлі чиновників будуть перевіряти на поліграфі.