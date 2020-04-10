"Укрпочта" собирается закупить у Fiat автомобилей на почти 8,5 млн евро

Акционерное общество "Укрпочта", которое будет доставлять в канун Пасхи куличи по предварительному заказу, договорилось с торговым домом "Укрлада" (Киев) о закупке 500 автомобилей для передвижных отделений за 8,445 млн евро.

Об этом вна своей странице в социальной сети Facebook написал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передают Українськi Новини.

"Укрпочта" подписала договор с "Укрладой" и ПУМБ на покупку 500 новеньких автомобилей. В результате упорной конкурентной борьбы "Укрпочта" получила автомобили Fiat Doblo Maxі со всем необходимым дооборудованием и трехлетним техническим обслуживанием с 20% скидкой на базовую модель по сравнению с розничной ценой. Тендер был проведен почти 8,5 млн евро.Условия финлизинга от банка ПУМБ: на 3 года, под 6% годовых в евро", - написал он.

По словам Криклия, до конца 2020 года "Укрпочта" запустит передвижные отделения в населенных пунктах 5 областей Украины, при этом к концу лета первые 100 машин появятся в Киевской области.

Как сообщали Українськi Новини, ежемесячная зарплата генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского в 2020 году будет составлять 1,9 млн гривен, что больше, чем у американского президента Дональда Трампа.

Тем временем, президент Владимир Зеленский заявляет, что с апреля зарплаты госслужащих не превышают 47 тыс. гривен.

Акционерное общество "Укрпочта" и AliExpress (Cainiao Network, Alibaba Group) запустили чартерные грузовые авиарейсы в Украину 2 раза в неделю.

До этого "Укрпочта" начала бесплатную доставку посылок в больницы, в которые Киев распределяет маски и дезинфекторы.