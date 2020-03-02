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02 марта 2020, понедельник, 11:11 22
Кабмин 2020-03-02T11:11:41+02:00
Українські Новини
Ответственных за госзакупки чиновников будут проверять на полиграфе, - Дубилет

Ответственных за госзакупки чиновников будут проверять на полиграфе, - Дубилет

Анна Рудык
Кабмин, Закупки, Госзакупки, Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет. Фото: Instagram: dubilet
Дмитрий Дубилет. Фото: Instagram: dubilet

Кабинет Министров намерен централизовать почти все государственные закупки до конца 2020 года, а ответственных за них лиц периодически проверять на полиграфе.

Об этом министр Кабмина Дмитрий Дубилет написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"С этого месяца все министерства будут делать закупки топлива, бумаги, канцелярии и офисного оборудования централизованно… Что в планах - перевести до конца года почти все закупки через единый центр", - написал он.

По словам Дубилета, также внедряется периодическое тестирование на полиграфе людей, которые принимают решения о закупках.

По мнению министра, полиграф - действенный инструмент против "откатов".

Кроме этого, планируется присоединить к проекту централизованных закупок не только министерства, но и другие органы исполнительной власти.

При этом он отметил, что госорганы будут выступать "единым фронтом" в переговорах с подрядчиками, и, соответственно, госбюджет будет экономить на больших закупках.

"В случае государства централизация должна также привести к тому, что закупки будут проходить более качественно, в бюджете будет больше сбережений, а также снизится коррупция", - подытожил Дубилет.

Как сообщали Українські Новини, "Укроборонпром" закупки от 25 тысяч гривен будет проводить через ProZorro.

Тем временем Дубилет предлагает наносить штрих-код на акцизные марки для проверки их подлинности.

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