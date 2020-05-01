Запорізька АЕС відключила четвертий енергоблок

Після про вимкнення другого енергоблоку, Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС, Енергодар, Запорізька область) 1 травня в 00:01 відключила енергоблок №4 від енергомережі для проведення капітального планово-попереджувального ремонту.

Про це йдеться в повідомленні ЗАЕС, передають Українські Новини.

В даний час в роботі перебувають 2 енергоблоки Запорізької АЕС, сумарна потужність генераторів становить 1 970 МВт.

На енергоблоці №3 йде 134 доба планового капітального ремонту, на енергоблоці №5 16 доба середнього планового ремонту, енергоблок №2 знаходиться в резерві.

Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні ЗАЕС підключила п'ятий енергоблок до мережі після ремонту.

Раніше Южно-Українська АЕС відключила третій енергоблок через спрацьовування захисту.

Також Рівненська атомна електростанція (РАЕС, Вараш, Рівненська область) 15 березня о 00:02 вивела енергоблок №2 у плановий ремонт.