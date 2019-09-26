ЗАЭС подключила пятый энергоблок к сети после ремонта

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС, Энергодар, Запорожская область) в четверг в 01:19 подключила энергоблок №5 к сети после завершения среднего ремонта. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ЗАЭС, передают Українськi Новини.\r\n"26 сентября 2019 года в 01 час 19 минут энергоблок №5 Запорожской АЭС подключен к сети после проведения среднего планово-предупредительного ремонта. Ведется набор мощности ", - говорится в сообщении.\r\nСейчас на ЗАЭС в работе находятся 5 из 6 энергоблоков, суммарная мощность генераторов составляет 4 379 МВт.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 25 сентября ЗАЭС отключила энергоблок №1 от энергосети для проведения планово-предупредительного ремонта продолжительностью до 23 декабря.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРанее ЗАЭС досрочно подключила 4-й энергоблок к сети после ремонта.\r\nРанее ЗАЭС почти на полгода отключила энергоблок для планового ремонта. Кроме того, на ЗАЭС отключили энергоблок из-за срабатывания защиты.\r\nТакже Запорожская АЭС отключила 6-й энергоблок. Ранее из-за дефекта ЗАЭС отключала 2-й энергоблок от сети.