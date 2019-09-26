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26 сентября 2019, четверг, 12:20 711
Экономика 2019-09-26T13:15:02+03:00
Українські Новини
ЗАЭС подключила пятый энергоблок к сети после ремонта

ЗАЭС подключила пятый энергоблок к сети после ремонта

ЗАЭС. Фото: npp.zp.ua
ЗАЭС. Фото: npp.zp.ua

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС, Энергодар, Запорожская область) в четверг в 01:19 подключила энергоблок №5 к сети после завершения среднего ремонта. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ЗАЭС, передают Українськi Новини.

"26 сентября 2019 года в 01 час 19 минут энергоблок №5 Запорожской АЭС подключен к сети после проведения среднего планово-предупредительного ремонта. Ведется набор мощности ", - говорится в сообщении.

Сейчас на ЗАЭС в работе находятся 5 из 6 энергоблоков, суммарная мощность генераторов составляет 4 379 МВт.

Как сообщали Українськi Новини, 25 сентября ЗАЭС отключила энергоблок №1 от энергосети для проведения планово-предупредительного ремонта продолжительностью до 23 декабря.

Ранее ЗАЭС досрочно подключила 4-й энергоблок к сети после ремонта.

Ранее ЗАЭС почти на полгода отключила энергоблок для планового ремонта. Кроме того, на ЗАЭС отключили энергоблок из-за срабатывания защиты.

Также Запорожская АЭС отключила 6-й энергоблок. Ранее  из-за дефекта ЗАЭС отключала 2-й энергоблок от сети.

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