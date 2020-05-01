Член наглядової ради "Укрзалізниці" Журавльов за 2019 задекларував 11 тис. щомісячної зарплати і ВАЗ 1995 року

В той час, як у квітні Журавльов отримав гонорар понад 300 тис. гривень, член наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця" Олег Журавльов задекларував за 2019 рік 10,89 тис. щомісячної заробітної плати і автомобіль ВАЗ-2107 1995 року випуску.

Про це свідчать дані в Єдиному державному реєстрі декларацій, передають Українські Новини.

В 2019 році Журавльов отримав 156 241 гривню доходу, з яких 22 314 гривень пенсії, 130 731 гривня зарплати на посади завідувача сектору з питань автоматизованої обробки інформації Управління соціального захисту населення Світловодської міської ради Кіровоградської області та 3 196 гривень монетезации пільг.

Також спільно з дружиною він володіє квартирою у Світловодську площею 49,5 кв. м.

Його дружина Оксана в минулому році отримала 132 426 гривень зарплати в акціонерному товаристві "КІБ" і 284 гривні кешбека за платіжною карткою Універсалбанку.

Як повідомляли Українські Новини, в 2019 році члени правління "Укрзалізниці" отримали в середньому по 12 млн гривень винагороди.

Також зарплати правління "Укрзалізниці" виросли майже вдвічі в 2019, спостережної ради - в 2,3 рази.

Тим часом член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко задекларував понад 300 тис. гонорару в квітні