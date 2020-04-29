Зарплаты правления "Укрзализныци" выросли почти вдвое в 2019, набсовета - в 2,3 раза

В 2019 году по сравнению с 2018 годом выплаты вознаграждения правлению акционерного общества "Укрзализныця" увеличились на 80% до 71,4 млн гривен, наблюдательному совету - в 2,3 раза до 43,4 млн гривен, в то время, как компания в прошлом году увеличила прибыль в 14,7 раз.

Об этом говорится в финансовой отчетности компании за 2019 год, передают Українськi Новини.

Вознаграждение правлению "Укрзализныци" состояли, в основном, из заработной платы, соответствующих начислений и премий, в 2019 году оно составило 71,417 млн гривен, в 2018 году - 39,654 млн гривен.

В 2019 году вознаграждение членам наблюдательного совета составило 43,425 млн гривен, в 2018 году - 19,141 млн гривен.

По состоянию на 31 декабря 2019 года в правление и набсовет "Укрзализныци" входило по 7 человек.

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