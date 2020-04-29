подписаться на рассылку
26.85 27.25
28.95 29.6
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Зарплаты правления "Укрзализныци" выросли почти вдвое в 2019, набсовета - в 2,3 раза
29 апреля 2020, среда, 22:19 77
Экономика 2020-04-29T23:20:33+03:00
Українські Новини
Зарплаты правления "Укрзализныци" выросли почти вдвое в 2019, набсовета - в 2,3 раза

Зарплаты правления "Укрзализныци" выросли почти вдвое в 2019, набсовета - в 2,3 раза

Надежда Комендантова
Укрзализныця, Публичное акционерное общество
Укрзализныця. Фото: фото: zn.ua
Укрзализныця. Фото: фото: zn.ua

В 2019 году по сравнению с 2018 годом выплаты вознаграждения правлению акционерного общества "Укрзализныця" увеличились на 80% до 71,4 млн гривен, наблюдательному совету - в 2,3 раза до 43,4 млн гривен, в то время, как компания в прошлом году увеличила прибыль в 14,7 раз.

Об этом говорится в финансовой отчетности компании за 2019 год, передают Українськi Новини.

Вознаграждение правлению  "Укрзализныци" состояли, в основном, из заработной платы, соответствующих начислений и премий, в 2019 году оно составило 71,417 млн гривен, в 2018 году - 39,654 млн гривен.

В 2019 году вознаграждение членам наблюдательного совета составило 43,425 млн гривен, в 2018 году - 19,141 млн гривен.

По состоянию на 31 декабря 2019 года в правление и набсовет "Укрзализныци" входило по 7 человек.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин ограничил зарплату членов набсоветов госкомпаний до конца карантина

"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели.

Акционерное общество "Укрзализныця" приостановило консультации с железнодорожной компанией Deutsche Bahn (Германия).

Тажке член набсовета "Укрзализныци" Журавлев в апреле получил гонорар в 332 тыс. гривен.

Больше новостей о: Укрзализныця Публичное акционерное общество "Укрзализныця" зарплаты чиновников зарплаты топ-менеджеров

"Укрзализныця" в прошлом году увеличила прибыль в ...
Гончарук рассказал, как Deutsche Bahn будет управл...
Глава "Украэроруха" Ярмак задекларировал зарплату ...
Зарплата больше чем у Смелянского и Трампа: директ...
В еще одном общежитии под Киевом выявили вспышку коронавируса, - СМИ
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий 689 млн гривен
Новости
Автоматика отключила 3-й блок Ровенской атомной, мощность всех АЭС упала вполовину, - Герус 23:17
Прорыв трубы и 230-ти метровый фонтан в центре Киева. Фото: Киевводоканал
Видео дня: В центре Киева из-за прорыва трубы возник тридцатиметровый "фонтан" 22:49
Полиция не планирует менять формат работы на майские 22:36
Зарплаты правления "Укрзализныци" выросли почти вдвое в 2019, набсовета - в 2,3 раза 22:19
В Украине коронавирус зафиксировали почти у 2 тыс. медиков. В каких областях больше всего заболевших 22:01 Инфографика
больше новостей
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
Люди поделятся на три группы: психолог рассказала, как жить после карантина 13:22
В мае проиндексированные пенсии выплатят 8,4 млн человек: кому повысят выплаты 19:01
Украинцы должны отчитаться о доходах и заплатить 18% налога: кого коснется и как накажут 06:30
больше новостей
Член набсовета "Укрзализныци" Журавлев в апреле получил гонорар в 332 тыс. гривен 15:09
В январе-феврале в Украине от пневмонии умерли 1,3 тыс. человек. С начала марта от COVID-19 — 220 06:30
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
На каждого умершего от коронавируса в Украине приходится двое умерших от туберкулеза, четверо - от гриппа и 220 умерших от болезней сердца 12:59 Документ
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
больше новостей
Бессарабский и другие рынки столицы не откроют без соответствующего решения КГГА
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok