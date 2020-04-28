Член набсовета "Укрзализныци" Журавлев в апреле получил гонорар в 332 тыс. гривен

Член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Олег Журавлев в апреле, как и в марте, задекларировал 332 063 гривны вознаграждения за работу в качестве члена набсовета.

Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций, передают Українські Новини.

Согласно им, 8 апреля Журавлев получил гонорар в размере 332 063 гривны.

Источником средств является работодатель - "Укрзализныця".

Как сообщали Українські Новини, 18 декабря 2019 года Кабинет Министров назначил членами наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко и советника министра инфраструктуры Владислава Криклия Олега Журавлева.

Ранее сообщалось о том, что член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко задекларировал больше 300 тысяч гонорара в апреле.

Кроме того, 15 апреля Кабинет Министров назначил на должность временно исполняющего обязанности председателя правления акционерного общества "Укрзализныця" Ивана Юрика вместо Желько Марчека, которого назначили на должность 5 февраля 2020 года.