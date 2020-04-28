подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
28 апреля 2020, вторник, 15:09 208
Общество 2020-04-28T15:09:42+03:00
Українські Новини
Член набсовета "Укрзализныци" Журавлев в апреле получил гонорар в 332 тыс. гривен

Член набсовета "Укрзализныци" Журавлев в апреле получил гонорар в 332 тыс. гривен

Елена Новикова
Укразализныця, Декларация о доходах, Олег Журавлев, Член Набсовета
Олег Журавлев. Фото: Facebook/Олег Журавлев
Олег Журавлев. Фото: Facebook/Олег Журавлев

Член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Олег Журавлев в апреле, как и в марте, задекларировал 332 063 гривны вознаграждения за работу в качестве члена набсовета.

Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций, передают Українські Новини.

Согласно им, 8 апреля Журавлев получил гонорар в размере 332 063 гривны.

Источником средств является работодатель - "Укрзализныця".

Как сообщали Українські Новини, 18 декабря 2019 года Кабинет Министров назначил членами наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко и советника министра инфраструктуры Владислава Криклия Олега Журавлева.

Ранее сообщалось о том, что член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко задекларировал больше 300 тысяч гонорара в апреле.

Кроме того, 15 апреля Кабинет Министров назначил на должность временно исполняющего обязанности председателя правления акционерного общества "Укрзализныця" Ивана Юрика вместо Желько Марчека, которого назначили на должность 5 февраля 2020 года.

Больше новостей о: Укразализныця Декларация о доходах Олег Журавлев Член Набсовета

Откроются непродовольственные магазины и парикмахерские. Как начнут ослаблять карантин в Киеве
В Киеве за сутки 78 новых случаев коронавируса, заразился 7-месячный ребенок
Новости
Член набсовета "Укрзализныци" Журавлев в апреле получил гонорар в 332 тыс. гривен 15:09
Легализация игорного бизнеса поможет уменьшить негативный экономический эффект карантина, - эксперты 15:05
Кабмин разрешил НОТУ оплатить долг €10,6 млн перед Euronews, но счет до сих пор арестован 15:04
Литва возобновит авиасообщения в середине мая 15:00
В киевских общежитиях вспышек коронавируса не нашли 14:50
больше новостей
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
В мэрии назвали район Киева, где зафиксировали больше всего заболевших COVID-19 16:48 Инфографика
После визита Зеленского в Чернобыльской зоне потушили все очаги пожара 23:55 Инфографика
Турция, Португалия и Греция: куда можно будет поехать в отпуск летом 08:59
"Укрзализныця" хочет исключить из перечня малодеятельных 77 станций 14:46
больше новостей
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
Бизнес требует от властей снять карантин с 1 мая: предприниматели грозят протестами 20:19
В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники, - Климент 19:18
В январе-феврале в Украине от пневмонии умерли 1,3 тыс. человек. С начала марта от COVID-19 — 220 06:30
В Херсонской области фермеры заблокировали международную трассу из-за закрытых рынков 15:28
больше новостей
Госдолг Украины в первый месяц карантина сократился на 3,6%
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok