Член набсовета "Укрзализныци" Лещенко задекларировал больше 300 тыс. гонорара в апреле

Член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко, который в марте задекларировал треть миллиона гривен гонорара от "Укрзализныци",

Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций, передают Українські Новини.

Согласно им, 15 апреля Лещенко получил гонорар в размере 332 062 гривен.

Источником средств является работодатель - "Укрзализныця".

Как сообщали Українські Новини, Служба безопасности Украины подозревает должностных лиц Филиала "Центр обеспечения производства" Акционерного общества (АО) "Украинская железная дорога" в сговоре в 2017-2019 годах с владельцами ряда фирм, что позволило путем завышения стоимости закупок на тендерах присвоить 80 млн гривен.

Также временен исполняющий обязанности председателя правления акционерного общества "Укрзализныця" Желько Марчек, который в 2018 году задекларировал 3 квартиры и 5 млн гривен доходов, задекларировал в марте 449,7 тыс. гривен заработной платы.

Ранее член набсовета "Укрзализныци" Журавлев получил гонорар 332,1 тыс. гривен.