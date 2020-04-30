В 2019 году члены правления "Укрзализныци" получили в среднем по 12 млн гривен вознаграждения, – финотчетность

В 2019 году члены правления государственного акционерного общества "Укрзализныця" получили вознаграждение в размере в среднем 12 млн гривен на каждого члена правления, члены наблюдательного совета – в среднем по 6 млн гривен вознаграждения. По сравнению с 2018 годом выплаты вознаграждения правлению "Укрзализныци" увеличились на 80% до 71,4 млн гривен, наблюдательному совету - в 2,3 раза до 43,4 млн гривен.

Об этом говорится в финансовой отчетности компании за 2019 год, передают Українськi Новини.

Вознаграждение правлению "Укрзализныци" состояли, в основном, из заработной платы, соответствующих начислений и премий, в 2019 году оно составило 71,417 млн гривен, в 2018 году - 39,654 млн гривен.

В состав правления "Укрзализныци" входят исполняющий обязанности председателя правления Иван Юрик и 5 членов правления.

В 2019 году вознаграждение членам набсовета составило 43,425 млн гривен, в 2018 году - 19,141 млн гривен. По состоянию на 31 декабря 2019 года в набсовет "Укрзализныци" входило 7 человек.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Кабинет Министров Украины назначил на должность временно исполняющего обязанности председателя правления акционерного общества "Укрзализныця" Ивана Юрика вместо Желько Марчека.

Должность врио предправления компании Марчек занимал с 5 февраля 2020 года.

В январе Кабмин уволил Евгения Кравцова с должности предправления "Укрзализныци".

В 2019 году "Укрзализныця" увеличила чистую прибыль в 14,7 раз, или на 2,784 млрд гривен, до 2,988 млрд гривен по сравнению с 2018 годом.

Доход от реализации продукции в 2019 году увеличился на 8,3%, или 6,95 млрд гривен до 90,352 млрд гривен.

В состав компании входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.