У Німеччині зняли заборону на проведення богослужінь під час карантину

Незважаючи на те, що в Німеччині вже четвертий день спостерігається зростання заражень на коронавірус, федеральний конституційний суд Німеччини скасував заборону на проведення богослужінь під час карантину, допустивши деякі винятки. Про це повідомляє The Local.

Наголошується, що суд схвалив проведення релігійних заходів за умови повного дотримання заходів обережності. Це означає, що проводити збори зможуть без співу, в медичних масках і з розміткою дистанції між місцями для молитви.

Питання про скасування заборони піднявся після звернення мусульманської громади Нижній Саксонії, яка вважає заборону богослужінь серйозним порушенням релігійної свободи.

Суд стверджує, що порушення релігійних прав було особливо кричущим через неможливість проводити п'ятничні молитви під час Рамадану. При цьому постанова стосується не лише мусульман, але і всіх інших релігійних громад, які теж можуть відновити богослужіння.

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