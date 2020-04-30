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30 квітня 2020, четвер, 21:20 10
Європа 2020-04-30T21:23:19+03:00
Українські Новини
У Німеччині зняли заборону на проведення богослужінь під час карантину

У Німеччині зняли заборону на проведення богослужінь під час карантину

Елизавета Кесельман
Карантин, Німмеччина, релігійні свята, коронавірус в Німмеччині
Німеччина. Церква.Фото: pixabay
Німеччина. Церква.Фото: pixabay

Незважаючи на те, що в Німеччині вже четвертий день спостерігається зростання заражень  на коронавірус, федеральний конституційний суд Німеччини скасував заборону на проведення богослужінь під час карантину, допустивши деякі винятки. Про це повідомляє The Local.

Наголошується, що суд схвалив проведення релігійних заходів за умови повного дотримання заходів обережності. Це означає, що проводити збори зможуть без співу, в медичних масках і з розміткою дистанції між місцями для молитви.

Питання про скасування заборони піднявся після звернення мусульманської громади Нижній Саксонії, яка вважає заборону богослужінь серйозним порушенням релігійної свободи.

Суд стверджує, що порушення релігійних прав було особливо кричущим через неможливість проводити п'ятничні молитви під час Рамадану. При цьому постанова стосується не лише мусульман, але і всіх інших релігійних громад, які теж можуть відновити богослужіння.

Як повідомляли Українські Новини, канцлер Німеччини Ангела Меркель анонсувала план виходу з режиму самоізоляції в Німеччині.

В Румунії лікарів зарахували до "лику святих", однак церква назвала це богохульством.

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