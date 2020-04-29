В Румынии врачей "причислили к лику святых". Церковь назвала это богохульством

Рекламные постеры в Румынии с изображением врачей в виде святых. Фото: facebook /Popa Narcis Geann

Рекламные постеры в Румынии с изображением врачей в виде святых. Фото: facebook /Popa Narcis Geann

В Румынии, где отклонили законопроект об автономии венгерского меньшинства, в знак благодарности врачей, которые боролись с коронавирусом, "причислили к лику святых". Православная церковь назвала данный поступок богохульством. Об этом передает Reuters.

В частности, автором картин и плакатов с врачами в виде святых стала дизайнер Ванда Хутир. Отмечается, что она изобразила врачей в формате смешных комиксов и иконографического стиля.

Сначала работы, развешенные в городе, восприняли тепло, но со временем в соцсетях появились негативные комментарии.

Православная церковь назвала плакаты продвижением антиутопического видения ситуации и обвинила их автора в неправильном обращении с иконографией.

"Это не просто богохульный поступок, но и оскорбление очень почетной профессии врачей, которые, как и все мы, не считают себя святыми или спасителями и не требуют публичного культа", — заявил пресс-секретарь Румынской православной церкви Василе Банеску.

После обвинений власти Бухареста дали обещания представителям церкви разобраться в ситуации и заменить плакаты на такие, которые прославляют врачей и не оскорбляют религиозные чувства прохожих.

Рекламная компания McCann Romania, разместившая постеры с врачами, заявила, что изображения были смелым художественным выбором автора, который не имеет ничего общего с политикой или религией.

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