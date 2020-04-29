В Румынии врачей "причислили к лику святых". Церковь назвала это богохульством

В Румынии, где отклонили законопроект об автономии венгерского меньшинства, в знак благодарности врачей, которые боролись с коронавирусом, "причислили к лику святых". Православная церковь назвала данный поступок богохульством. Об этом передает Reuters. В частности, автором картин и плакатов с врачами в виде святых стала дизайнер Ванда Хутир. Отмечается, что она изобразила врачей в формате смешных комиксов и иконографического стиля. Сначала работы, развешенные в городе, восприняли тепло, но со временем в соцсетях появились негативные комментарии. Православная церковь назвала плакаты продвижением антиутопического видения ситуации и обвинила их автора в неправильном обращении с иконографией. "Это не просто богохульный поступок, но и оскорбление очень почетной профессии врачей, которые, как и все мы, не считают себя святыми или спасителями и не требуют публичного культа", — заявил пресс-секретарь Румынской православной церкви Василе Банеску. После обвинений власти Бухареста дали обещания представителям церкви разобраться в ситуации и заменить плакаты на такие, которые прославляют врачей и не оскорбляют религиозные чувства прохожих. Рекламная компания McCann Romania, разместившая постеры с врачами, заявила, что изображения были смелым художественным выбором автора, который не имеет ничего общего с политикой или религией. Как сообщали Українські Новини, в Испании жители осудили власти за дезинфекцию пляжа хлоркой, поскольку это убило животных.