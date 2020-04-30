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  • Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін хворий на коронавірус
30 квітня 2020, четвер, 20:16 11
Світ 2020-04-30T21:02:30+03:00
Українські Новини
Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін хворий на коронавірус

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін хворий на коронавірус

Елизавета Кесельман
Росія, Михайло Мішустін, Коронавірус у Михайла Мішустіна

Новий прем'єр-міністра Росії Михайло Мішустін, призначений на посаду у січні 2020 року Володимиром Путіним, заявив, що хворий на коронавірус. Про це передає російське видання ТАСС.

"Тільки що стало відомо, що тести, які я здав на коронавірус, дали позитивний результат", - сказав він під час відеозв'язку із президентом Росії Володимиром Путіним.

Мішустін запропонував свого першого заступника Андрія Білоусова в якості кандидатури виконуючого обов'язки глави кабміну на період його хвороби.

"Уряд продовжить роботу в штатному режимі, я планую перебувати в активному контакті по телефону і по відеозв'язку з усіх основних питань. В якості тимчасово виконуючого обов'язки пропоную кандидатуру [першого віце-прем'єра] Андрія Рэмовича Білоусова", - сказав прем'єр.

Як повідомляли Українські Новини, Росія продовжила на невідомий термін обмеження на в'їзд іноземців в країну.

Крім того, у Росії почалися "голодні бунти" проти карантину, є затримані.

Тим часом у Росії парад на 9 травня вирішили проводити в будь-якому випадку, незважаючи на пандемію коронавірусу.

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