Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін хворий на коронавірус

Новий прем'єр-міністра Росії Михайло Мішустін, призначений на посаду у січні 2020 року Володимиром Путіним, заявив, що хворий на коронавірус. Про це передає російське видання ТАСС.

"Тільки що стало відомо, що тести, які я здав на коронавірус, дали позитивний результат", - сказав він під час відеозв'язку із президентом Росії Володимиром Путіним.

Мішустін запропонував свого першого заступника Андрія Білоусова в якості кандидатури виконуючого обов'язки глави кабміну на період його хвороби.

"Уряд продовжить роботу в штатному режимі, я планую перебувати в активному контакті по телефону і по відеозв'язку з усіх основних питань. В якості тимчасово виконуючого обов'язки пропоную кандидатуру [першого віце-прем'єра] Андрія Рэмовича Білоусова", - сказав прем'єр.

Як повідомляли Українські Новини, Росія продовжила на невідомий термін обмеження на в'їзд іноземців в країну.