Путин назначил Мишустина новым премьер-министром России

Президент России Владимир Путин назначил новым председателем правительства РФ Михаила Мишустина после отставки Дмитрия Медведева.

Текст указа опубликован на сайте Кремля. Документ вступил в силу со дня его подписания, пишет Interfax.ru.

Ранее в четверг Госдума поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ. Он получил 383 голоса в свою поддержку, 41 человек воздержался, никто не проголосовал против.

Накануне Путин в своем послании Федеральному собранию озвучил предложения по изменению Конституции. После этого правительство приняло решение уйти в отставку.

Согласно статье 112 Конституции председатель правительства не позднее недельного срока после назначения должен представить президенту кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ в полном составе уходит в отставку после послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию о изменениях в Конституцию.

После новостей об отставке правительства РФ курс рубль обвалился.