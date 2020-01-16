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16 января 2020, четверг, 15:40 187
Мир 2020-01-16T16:09:02+02:00
Українські Новини
Путин назначил Мишустина новым премьер-министром России

Путин назначил Мишустина новым премьер-министром России

Ярина Вацяк
Россия, Владимир Путин, Путин, Отставка правительства, Медведев, Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин
Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru
Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил новым председателем правительства РФ Михаила Мишустина после отставки Дмитрия Медведева.

Текст указа опубликован на сайте Кремля. Документ вступил в силу со дня его подписания, пишет Interfax.ru

Ранее в четверг Госдума поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ. Он получил 383 голоса в свою поддержку, 41 человек воздержался, никто не проголосовал против.

Накануне Путин в своем послании Федеральному собранию озвучил предложения по изменению Конституции. После этого правительство приняло решение уйти в отставку.

Согласно статье 112 Конституции председатель правительства не позднее недельного срока после назначения должен представить президенту кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ в полном составе уходит в отставку после послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию о изменениях в Конституцию.

После новостей об отставке правительства РФ курс рубль обвалился. 

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