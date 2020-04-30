В России на неограниченный срок продлили ограничение на въезд иностранцев

Россия продлила ограничение на въезд иностранцев в страну из-за пандемии коронавируса, в то время, как СБУ заявляет, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов. Об этом сообщает пресс-службу правительства РФ.

Пока нельзя назвать точную дату, когда ограничения, введённые из-за коронавируса, могут быть полностью сняты. В том числе - по пересечению границ Российской Федерации. До 30 апреля включительно для иностранных граждан действует ограничение на въезд в РФ

"Я подписал распоряжение Правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится", - сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

Также сообщается, что для некоторых категорий граждан иностранных государств ограничения на въезд будут отменены, в том числе для специалистов, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования. Такая мера позволит снизить негативное влияние ограничений на деятельность российских промышленных предприятий. Включая те, которые производят оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Как сообщали Українські Новини, в России начались "голодные бунты" против карантина, есть задержанные.

Тем временем, в России парад на 9 мая решили проводить в любом случае, несмотря на пандемию коронавируса.