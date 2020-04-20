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20 апреля 2020, понедельник, 16:25 1373
Мир 2020-04-20T16:26:49+03:00
Українські Новини
В России начались "голодные бунты" против карантина, есть задержанные

В России начались "голодные бунты" против карантина, есть задержанные

Надежда Комендантова
Россия, Протесты, Задержания, Коронавирус, Коронавирус в России

В России, где зафиксировано уже больше 47 тысяч инфицированных коронавирусом, а карантин из-за пандемии коронавируса продлили до 30 апреля, прошла многолюдная акция протеста против ограничений, введенных на фоне эпидемии.

По данным "Новой газеты", 20 апреля в центре столицы Южной Осетии, города Владикавказ, собрались около пятисот человек, которые требовали от властей региона "разъяснить ситуацию" и поддержать столкнувшееся с материальными трудностями из-за пандемии население.

Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо", правоохранители уже задержали двух организаторов акции. Протестующие требуют отставки местное путинское правительство.


Участники схода протестуют из-за потери работы и недостаточного информирования об эпидемиологической ситуации в регионе. Они требуют, чтобы власти "разъяснили ситуацию" и поддержали людей, столкнувшихся с материальными трудностями из-за пандемии.

Народный сход стали разгонять силовики. Задержаны минимум три человека.

Как сообщает телеграм-канал "Осетия", численность участников схода достигла 1500 человек.

Бойцы ОМОНа оцепили здание правительства республики, глава региона Вячеслав Битаров вышел к протестующим.

Битаров заявил, что от коронавируса есть "только одно средство — посидеть дома".

После того, как Битаров покинул площадь перед Домом правительства, глава местного МВД "потребовал убрать людей с площади".

По состоянию на 20 апреля в РФ зафиксирован 47 121 случай коронавируса.

Напомним, в Москве Парад Победы перенесли на конец июня из-за коронавируса.

Также в Израиле прошли "карантинные митинги" против политики Нетаньяху.

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