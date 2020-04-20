В России начались "голодные бунты" против карантина, есть задержанные

В России, где зафиксировано уже больше 47 тысяч инфицированных коронавирусом, а карантин из-за пандемии коронавируса продлили до 30 апреля, прошла многолюдная акция протеста против ограничений, введенных на фоне эпидемии. По данным "Новой газеты", 20 апреля в центре столицы Южной Осетии, города Владикавказ, собрались около пятисот человек, которые требовали от властей региона "разъяснить ситуацию" и поддержать столкнувшееся с материальными трудностями из-за пандемии население. Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо", правоохранители уже задержали двух организаторов акции. Протестующие требуют отставки местное путинское правительство. Сейчас на народном сходе во Владикавказе на площади Свободы около 2 тыс. человек. Люди продолжают приходить.Протестующие требуют отставки местное путинское правительство. pic.twitter.com\/zlc2YhKM5c — Зелёная Лента (@zelenayalenta) April 20, 2020 Участники схода протестуют из-за потери работы и недостаточного информирования об эпидемиологической ситуации в регионе. Они требуют, чтобы власти "разъяснили ситуацию" и поддержали людей, столкнувшихся с материальными трудностями из-за пандемии. Народный сход стали разгонять силовики. Задержаны минимум три человека. Как сообщает телеграм-канал "Осетия", численность участников схода достигла 1500 человек. Начались задержания. #владикавказ pic.twitter.com\/eI1GVzIx6m — Алик Пухаев (@rajdianos) April 20, 2020 Бойцы ОМОНа оцепили здание правительства республики, глава региона Вячеслав Битаров вышел к протестующим. Битаров заявил, что от коронавируса есть "только одно средство — посидеть дома". После того, как Битаров покинул площадь перед Домом правительства, глава местного МВД "потребовал убрать людей с площади". По состоянию на 20 апреля в РФ зафиксирован 47 121 случай коронавируса. Напомним, в Москве Парад Победы перенесли на конец июня из-за коронавируса. Также в Израиле прошли "карантинные митинги" против политики Нетаньяху.