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01 травня 2020, пʼятниця, 07:30 13
Туризм 2020-05-01T09:30:02+03:00
Українські Новини
4 європейські країни готуються приймати туристів, - Асоціація турагентств

4 європейські країни готуються приймати туристів, - Асоціація турагентств

Елена Литвин
Туризм, Карантин, туристичний маршрут, коронавірус у світі, Відкриття кордонів
Туризм, подорожі . Фото: pixabay.com
Туризм, подорожі . Фото: pixabay.com

Поки Українська асоціація туристичних агентств очікує, що українські готелі можуть заповнити на 100% влітку, на даний момент Греція, Болгарія, Хорватія і Чорногорія шукають способи запустити туристичний сезон і відкрити кордони найближчим часом.

Про це Українським Новинам повідомив в інтерв'ю президент асоціації Антон Рудич.

"Зараз вже багато країн говорять про послаблення обмежувальних заходів, тому що для деяких з них туризм – це 7-10% економіки. Вони будуть робити все для того, щоб хоч в якомусь обсязі пускати туристів", - сказав він.

Рудич зазначив, що в даному контексті мова йде про Греції, Болгарії, Хорватії та Чорногорії, які зараз розглядають варіанти створення умов, при яких готелі зможуть працювати.

За його словами, ситуація залежить від того, як скоро світ навчитися швидко і надійно виявляти вірус при перетині кордону і коли відновляться польоти.

При цьому Рудич вважає, що вартість авіаквитків може зрости на близько 33%, оскільки приблизно на таку ж кількість може скоротиться завантаженість рейсів.

Як повідомляли Українські Новини, Wizz Air вже заявила, що має намір відкрити свою базу в міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького і запустити звідти 7 нових рейсів з 1 липня.

Тим часом в Таджикистані зафіксували перші випадки зараження COVID-19.

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