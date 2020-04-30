В Таджикистане зафиксировали первые случаи заражения COVID-19

Пандемия коронавируса по всему миру постепенно идет на спад. Так, во многих странах начали ослаблять карантинные меры, в Украине с завтрашнего дня полноценно возобновляют работу продовольственные и аграрные рынки. Тем временем, несмотря на улучшения в мире, первые случаи заражения коронавирусной пневманией зафиксировали в Таджикистане. Об этом передает издание "Ховар".

Данные о заражении предоставил республиканский штаб по предупреждению распространения коронавируса Таджикистана. Так, в стране официально обнаружены 15 случаев заражения COVID-19. Из них 10 случаев выявили в Согдийской области и 5 - в Душанбе.

"Сегодня состоялось заседание Республиканского штаба по предупреждению распространения коронавируса Таджикистана, который официально подтверждает случаи заражения коронавирусом в стране", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, ранее Северная Корея, за которой детально следят США в связи со слухами о состоянии лидера КНДР Ким Чен Ына заявила, что с начала вспышки эпидемии коронавируса в стране не зафиксировали ни одного случая, однако другие страны назвали информацию ложной.