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30 квітня 2020, четвер, 17:19 6
Афіша 2020-04-30T17:19:59+03:00
Українські Новини
Фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2021 рік через коронавірус. Що робити з квитками

Фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2021 рік через коронавірус. Що робити з квитками

Елена Новикова
Atlas Weekend, Коронавірус, коронавірус в Україні, Музичний фестиваль, Перенесення Atlas Weekend
Atlas Weekend. Фото: 24 tv
Atlas Weekend. Фото: 24 tv

У зв'язку з поширенням коронавірусу в Україні музичний фестиваль Atlas Weekend переноситься на наступний рік. Про це йдеться в повідомленні пресслужби фестивалю.

"З непідвладних нам обставин, Atlas Weekend переноситься на наступний рік. У зв'язку з пандемією COVID-19 ми не можемо наражати на небезпеку наших гостей, команду і артистів фестивалю, проводячи його цього літа", — йдеться в ньому.

Також повідомляється, що нові дати Atlas Weekend: 6-11 липня 2021 року. А квитки, куплені на фестиваль в цьому році, будуть діяти і в 2021. Всі, хто не зможуть відвідати Atlas Weekend в наступному році, будуть мати можливість повернути гроші. Незабаром на офіційних ресурсах фестивалю опублікують детальні інструкції, як це можна зробити.

Зазначається, що організатори Atlas Weekend в даний момент ведуть переговори з усіма артистами, щоб повністю зберегти вже заявлений лайнап. Також вони будуть анонсувати нових артистів, які приєднаються до фестивалю у наступному році.

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус перенесли "Київпрайд-2020", дитячий фестиваль "Книгоманія" у Львові, "Євробачення-2020" і безліч інших заходів.

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