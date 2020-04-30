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30 квітня 2020, четвер, 16:51 16
Суспільство 2020-04-30T18:15:02+03:00
Українські Новини
У Київській області продовольчим ринкам дозволили працювати

У Київській області продовольчим ринкам дозволили працювати

Елена Новикова
Карантин, Карантин в Україні, Продуктові ринки, відкриття ринків
Ринок. Фото: pixabay
Ринок. Фото: pixabay

Київська область вирішила відкрити продовольчі ринки після того, як Кабмін дозволив роботу ринків з першого травня.

Про це повідомив на брифінгу тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної адміністрації Василь Володін, передають Українські Новини.

"Сьогодні прийнято рішення про відновлення ринків", - сказав він.

За його словами, ринки будуть працювати тільки з умовою дотримання всіх санітарних протиепідемічних норм.

На ринках встановлені такі вимоги:

  • бути зареєстрованим, як виробник харчової продукції;
  • проводити температурний скринінг (працівників ринку, продавців та відвідувачів);
  • знаходитися на ринку - в одягненою масці (у т. ч. виготовленої самостійно або респіраторі)
  • на кожному вході встановити диспенсер з антисептиком;
  • кількість покупців - не більше 1 на 10 м2 торговельної площі ринку;
  • відстань між продавцями - не менше 3 м;
  • робочі місця продавців повинні бути обладнані прозорими захисними екранами (з плівки або пластика);
  • проведення дезінфекції контактних поверхонь (дверних ручок, поручнів на сходах, вимикачів тощо) - кожні 3:00;
  • дезінфекція всіх приміщень, включаючи стаціонарні торгові місця - в кінці кожного робочого дня ринку;
  • відсутність неконтрольованої (стихійної) торгівлі на прилеглій до ринку території;
  • постійне інформування відвідувачів ринку щодо встановлених обмежень, які необхідно дотримувати.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я України заявило, що відкриття ринків під час карантину можливо лише за умови виконання правил, затверджених МОЗ.

Раніше повідомлялося про те, що, в Києві закритим залишається Бессарабський ринок. Адміністрація ринку повідомила, що ринок залишається закритим до рішення місцевого самоврядування, а рішення Кабінету міністрів ніяк не впливає на відкриття. В адміністрації додали, що це стосується всіх ринків у Києві.

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У Київській області продовольчим ринкам дозволили працювати
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