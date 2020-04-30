В пансіонаті для людей похилого віку в Київській області зафіксували спалах коронавірусу

В той час, як в Україні третій день поспіль зростає кількість нових заражених коронавірусом, 13 осіб захворіли коронавірусом в пансіонаті для людей похилого віку "Любов" у селі Зазим'я Броварського району Київської області.

Про це повідомив на брифінгу тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передають Українські Новини.

"Пансіонат для осіб похилого віку "Любов" у селі Зазим'я Броварського району - приватне домоволодіння де проживає 23 підопічних та 5 працівників. 26 квітня госпіталізували одного підопічного, експрес-тест показав коронавірус, після чого йому зробили ПЛР-тестування і терапію, але він помер 28 квітня", - сказав Володін.

Він зазначив, що після цього експрес-тести на коронавірус показали 13 позитивних результатів у 11 підопічних і 2 співробітників пансіонату.

Також 29 квітня було зроблено 13 тестів методом ПЛР, ще 15 планується зробити 1 травня.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірус в Київській області 29 квітня порівняно з попередньою добою збільшилася на 21 осіб до 664, в той час, як у Києві зафіксували вже 1 401 випадок зараження COVID-19.