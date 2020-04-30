В Киевской области зафиксировали 664 случая коронавируса. Статистика по районам

Количество заболевших коронавирусом в Киевской области 29 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 21 человек до 664, в то время, как в Киеве зафиксировали уже 1 401 случай заражения COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 30 апреля 2020 года официально подтверждено 664 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки выявлен 21 новый случай", - сказано в нем.

В Киево-Святошинском районе 235 случая заболевания коронавирусом подтверждены в населенных пунктах Вишневое, Боярка, Лесники, Тарасовка, Гатное, Дмитровка, Кременище, Чайки, Петропавловская Борщаговка, Крюковщина, Белогородка, Капитановка, Новое, Гнатовка, Гореничи, Чабаны, Юровка, Святопетровское и Софиевская Борщаговка.

В Обуховском районе подтверждены 130 случаев - в Козине, Романкове, Украинке, Обухове, Красной Слободке, Нещерове, Германовке, Таценках, Деремезне, Красном, Долине и Григоровке.

Также 34 случая заболевания подтверждены в Борисполе, 27 - в Кагарлыке, 23 - в Броварах, 22 - в Броварском районе, 16 - в Ирпене, по 15 случаев - в Кагарлыкском и Бориспольском районах, 13 - в Белой Церкви, 12 - в Василькове, по 11 случаев - в Буче и Макаровском районе, 10 - в Васильковском районе, 9 - в Вышгороде, 8 - в Вышгородском районе, по 7 случаев - в Фастове и Ставищенском районе, 6 - в Переяславе, 6 случаев - в Белоцерковском, по 5 - вКоцюбинском, Переяслав-Хмельницком и Бородянском районах, по 3 случая - в Володарке, Гостомеле, Богуславском, Барышевском и Мироновском районах, по 2 - в Ворзеле, Рокитном и Иванковском районе, по 1 случаю - в Бородянке, Березяни, Ставище, Иванкове, Глевахе, а также в Полесском, Таращанском, Згуровском, Фастовском и Рокитнянском районах.

137 из всех заболевших в Киевской области находятся на стационарном лечении и 527 - на амбулаторном (самоизоляции).

Отмечается, что 73 человек выздоровели, 4 из которых - дети.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 2 390 сообщения о подозрении на COVID-19, за последние сутки получено 108 сообщения о подозрении.

Медицинское наблюдение установлено за 4 188 контактными лицами.

Как сообщали Українські Новини, 30 апреля начался 50-й день карантина, который продлили до 11 мая.

Также в Украине коронавирус зафиксировали почти у 2 тыс. медиков.