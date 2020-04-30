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30 апреля 2020, четверг, 12:10 736 Инфографика
Общество 2020-04-30T12:13:47+03:00
Українські Новини
После падения в Киеве увеличилось количество новых случаев коронавируса

После падения в Киеве увеличилось количество новых случаев коронавируса

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве, коронавирус в Киево-Печерской Лавре
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В Киеве количество зараженных коронавирусом достигло 1401 человек. Об этом сегодня, 30 апреля, во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Так, он сообщил, что количество новых лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в столице за сутки составляет 60 человек, среди них трое медиков. Один случай за последние сутки летальный.

Заболели: 31 женщина в возрасте от 18 до 84 лет и четыре девочки в возрасте до 17 лет, 18 мужчин в возрасте от 22 лет до 84 и семь мальчиков до 17 лет, один больной из Киево-Печерской Лавры.

За сутки госпитализированы 25 пациентов, остальные лечатся дома, под контролем медиков.

За сутки после коронавируса выздоровели 6 человек, всего оправились от вируса 75 киевлян.

Также в Киеве от коронавируса погибли всего 25 человек.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, сегодня начался 50-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и продлил до 11 мая.

Также в Украине коронавирус зафиксировали почти у 2 тыс. медиков.

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