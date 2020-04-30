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30 квітня 2020, четвер, 15:03 14
Суспільство 2020-04-30T15:57:31+03:00
Українські Новини
Три тижні поспіль в Україні не фіксують летальних випадків від грипу — МОЗ

Три тижні поспіль в Україні не фіксують летальних випадків від грипу — МОЗ

Кира Молчанова
Грипп, Смерть, смерть від грипу, вірус грипу
Грип. Фото: pixabay
Грип. Фото: pixabay

В той час, як кількість летальних випадків від коронавірусу поки не росте, від ускладнень після грипу з жовтня 2019 року померла 71 людина, при цьому за тиждень з 13 по 19 квітня летальних випадків не зареєстровано.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"За тиждень не надходило повідомлень про летальні випадки внаслідок грипу. З початку епідсезону від ускладнень захворювання померла 71 людина", - сказано в ньому.

За 13-19 квітня ГРВІ захворіло 57 168 осіб, з них 40,6% - діти.

Інтенсивний показник захворюваності склав 149,5 на 100 000 населення, що на 68,6% менше епідемічного порогу по Україні.

При цьому в країні не зафіксовано циркуляції вірусів грипу.

Як повідомляли Українські Новини, с30 березня по 5 квітня був зареєстрований 1 летальний випадок від ускладнень після грипу.

З 6 квітня по 12 квітня летальних випадків від ускладнень після грипу в Україні зафіксовано не було.

З іншого боку, в Україні висока смертність від інших захворювань. Набагато частіше, ніж від коронавірусу українці помирають від алкогольного отруєння, самогубств, раку і серцево-судинних захворювань.

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