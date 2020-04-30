Рада запустила спецпроцедуру для розгляду "антиколомойського" законопроєкту

Верховна Рада запустила спеціальну процедуру для розгляду законопроєкту №2571-д про заборону повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 255 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Ця процедура застосовується вперше стала доступна після прийняття змін до регламенту парламенту 16 квітня.

Так, після запуску спецпроцедури розгляд законопроєкту здійснюється в 2-денний термін, під час якого кожна депутатська фракція (депутатська група) визначає не більш як 5 пропозицій, поправок, які не враховані профільним комітетом, на яких вона наполягає, кожен позафракційний депутат - 1 пропозицію, поправку, а профільний комітет узагальнює пропозиції, поправки та готує уточнену порівняльну таблицю для розгляду законопроєкту у другому читанні, в яку включає також всі враховані ним пропозиції і поправки.

На пленарному засіданні при розгляді законопроєкту в другому читанні за особливою процедурою на виступи голови або члена комітету, ініціатора відхиленого пропозиції, поправки, яка вимагає поставити їх на голосування, виділяється до 2 хвилин (врахованого головним комітетом - до 1 хвилини), голови або представника головного комітету для обґрунтування рішення комітету по кожному обговореному пропозиції, поправки - до 1 хвилини.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський схвалив спрощення процедури розгляду великої кількості поправок до законопроектів після того, як в "антиколомойский закон" внесено понад 13 тис. поправок.