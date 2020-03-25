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  • Кабмин предлагает запретить возвращать неплатежеспособные банки бывшим собственникам
25 марта 2020, среда, 12:12 539
Экономика 2020-03-25T12:23:43+02:00
Українські Новини
Кабмин предлагает запретить возвращать неплатежеспособные банки бывшим собственникам

Кабмин предлагает запретить возвращать неплатежеспособные банки бывшим собственникам

Ярина Вацяк
Кабмин, Верховная Рада, НБУ, Банки, неплатежеспособность
Банк Фото: biznesua.com.ua
Банк Фото: biznesua.com.ua

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде запретить возвращать неплатежеспособные банки бывшим собственникам.

Об этом говорится в законопроекте №3260, зарегистрированном в парламенте 24 марта, передают Українські Новини.

Документ предусматривает, что собственники и бывшие собственники банка могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

Также решение о признании вывода банка с рынка незаконным не может быть основанием для отмены любых решений, принятых по процедуре вывода неплатежеспособного банка с рынка или его ликвидации.

Законопроект предусматривает: совершенствование регулирования деятельности банков через предоставление Национальному банку необходимых инструментов влияния; установление особенностей судебного производства по делам об обжаловании решений Национального банка об отнесении банка к категории неплатежеспособных, об отзыве у банка банковской лицензии и ликвидации банка, решений Фонда гарантирования вкладов физических лиц о введении временной администрации в банке, о начале процедуры ликвидации банка, об утверждении плана урегулирования и т. д.

Кроме того, он предусматривает усовершенствование регулирования ликвидационной процедуры банков, механизма возмещения убытков (взыскание ущерба) со связанных с банком лиц и других лиц, которыми банку и кредиторам банка был нанесен ущерб, расширение и совершенствование механизмов участия государства в выводе банка с рынка.

Как сообщали Українські Новини, принятие соответствующего законопроекта является одним из предварительных условий заключения договора о новой программе с Международным валютным фондом. Украина ждет увеличения помощи МВФ почти в 2 раза из-за коронавируса.

Тем временем, Верховный Суд отклонил кассацию Национального банка по делу об обращении взыскания на предмет ипотеки связанной с бывшим собственником Приватбанка Игорем Коломойским компании "Гаджибей". 

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