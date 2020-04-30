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30 квітня 2020, четвер, 13:01 8
Економіка 2020-04-30T13:52:09+03:00
Українські Новини
Гривня почала падати. НБУ знизив курс гривні на 4 травня

Гривня почала падати. НБУ знизив курс гривні на 4 травня

Анна Рудык
Курс НБУ, курс долара, курс гривні, Курс гривні на завтра
Курс гривні
Курс гривні

В той час, як долар упав перед довгими вихідними, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 4 травня, на 0,01 коп. до 26,9736 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 30 квітня-3 травня, на 7,96 коп. до 26,9735 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як в січні банки заробили 6,6 млрд гривень, у березні поточного року прибуток банків скоротилася в 95 разів до 97 млн гривень порівняно з лютим.

Тим часом у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 29 квітня на 7,35 коп. до 27,2145 UAH/USD, курс купівлі знизився на 6,07 коп. до 26,8652 UAH/USD.

Також економісти прогнозували, що найближчим часом курс гривні збережеться біля позначки в 27 грн за долар і не піде далеко від цього рівня.

Раніше повідомлялося про те, що НБУ минулого тижня удвічі скоротив купівлю валюти на міжбанку.

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