В первый месяц карантина прибыль банков резко сократилась в 95 раз

После того, как в январе банки заработали 6,6 млрд гривен, в марте текущего года прибыль банков сократилась в 95 раз до 97 млн гривен по сравнению с февралем. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. В январе банки заработали 6,592 млрд гривен, в феврале – 9,285 млрд гривен, а в январе-марте – 15,974 млрд гривен. За первые три месяца текущего года доходы банков составили 65,343 млрд гривен, расходы – 49,369 млрд гривен. При этом процентные доходы банков составили 38,770 млрд гривен, расходы – 17,899 млрд гривен, комиссионные доходы – 16,308 млрд гривен, расходы – 5,518 млрд гривен. Как сообщали Українські Новини, из-за карантина бизнес ожидает падения продаж и производства. В следующем квартале банки ожидают наибольшего роста кредитного риска, в меньшей степени возрастут валютный и процентный риски. Ожидания реализации всех рисков также ухудшились и достигли своего максимума со второго квартала 2014 года. Тем временем, Рада пообещала не наказывать во время карантина за нарушение налогового законодательства.