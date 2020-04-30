В первый месяц карантина прибыль банков резко сократилась в 95 раз

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В январе банки заработали 6,592 млрд гривен, в феврале – 9,285 млрд гривен, а в январе-марте – 15,974 млрд гривен.

За первые три месяца текущего года доходы банков составили 65,343 млрд гривен, расходы – 49,369 млрд гривен.

При этом процентные доходы банков составили 38,770 млрд гривен, расходы – 17,899 млрд гривен, комиссионные доходы – 16,308 млрд гривен, расходы – 5,518 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, из-за карантина бизнес ожидает падения продаж и производства. В следующем квартале банки ожидают наибольшего роста кредитного риска, в меньшей степени возрастут валютный и процентный риски. Ожидания реализации всех рисков также ухудшились и достигли своего максимума со второго квартала 2014 года.

Тем временем, Рада пообещала не наказывать во время карантина за нарушение налогового законодательства.