В зону ЧАЕС перевезли радіоактивні відходи з Кіровоградської області

В зону відчуження перевезли радіоактивні відходи, вилучені на об'єкті Цибулево в Кіровоградській області в рамках проекту НАТО. Про це повідомляє прес-служба Держагентства з управління зоною відчуження.

"В зону відчуження на пункт захоронення радіоактивних відходів" Буряківка, були перевезені "історичні" радіоактивні відходи, які були вилучені з об'єкта Цибулево", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що відходи були упаковані в контейнери розміщені на спеціальному майданчику, що знаходиться на території пункту захоронення радіоактивних відходів " Буряківка.

Як повідомляли Українські Новини, 27 квітня Держнс ліквідувала осередок тління торфу в Денисовецком лісництві і пожежу, що виникла на межі Чорнобильської зони.Крім того, пожежі в лісових масивах Овруцького та Олевського районів Житомирської області, які раніше принесли в Київ запах диму, локалізовані.

Раніше співробітниця прес-служби Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Наталія Дегтяренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала, що пожежа в Чорнобильській зоні дістався до території біля Нового безпечного конфайменту (НБК) над енергоблоком №4 Чорнобильської атомної електростанції.