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30 квітня 2020, четвер, 12:54 9
Суспільство 2020-04-30T13:17:05+03:00
Українські Новини
В зону ЧАЕС перевезли радіоактивні відходи з Кіровоградської області

В зону ЧАЕС перевезли радіоактивні відходи з Кіровоградської області

Ольга Фандорина
ЧАЕС, Чорнобильська зона відчуження, Радіація, радіоактивні відходи
Радіоактивні відходи. Фото: facebook.com/dazv.gov.ua
Радіоактивні відходи. Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

В зону відчуження перевезли радіоактивні відходи, вилучені на об'єкті Цибулево в Кіровоградській області в рамках проекту НАТО. Про це повідомляє прес-служба Держагентства з управління зоною відчуження.

"В зону відчуження на пункт захоронення радіоактивних відходів" Буряківка, були перевезені "історичні" радіоактивні відходи, які були вилучені з об'єкта Цибулево", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що відходи були упаковані в контейнери розміщені на спеціальному майданчику, що знаходиться на території пункту захоронення радіоактивних відходів " Буряківка. 

Як повідомляли Українські Новини, 27 квітня Держнс ліквідувала осередок тління торфу в Денисовецком лісництві і пожежу, що виникла на межі Чорнобильської зони.Крім того, пожежі в лісових масивах Овруцького та Олевського районів Житомирської області, які раніше принесли в Київ запах диму, локалізовані.

Раніше співробітниця прес-служби Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Наталія Дегтяренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала, що пожежа в Чорнобильській зоні дістався до території біля Нового безпечного конфайменту (НБК) над енергоблоком №4 Чорнобильської атомної електростанції.

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