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30 квітня 2020, четвер, 12:11 27
Кабмін 2020-04-30T12:28:10+03:00
Українські Новини
Міністр охорони здоров'я розповів, коли планують послабити карантинні обмеження для малого бізнесу

Міністр охорони здоров'я розповів, коли планують послабити карантинні обмеження для малого бізнесу

Елена Новикова
Карантин, Максим Степанов, Економіка, Малий бізнес, Карантин в Україні, Послаблення карантину
Максим Степанов
Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозує ослаблення карантинних обмежень для малого бізнесу з 11 травня, в той час, як підприємці просять Кабмін дозволити роздрібну торгівлю і частину побутових послуг з 1 травня.

Про це він повідомив в ході брифінгу, передають Українські Новини.

"Щодо пом'якшення карантину, в тому числі для малого бізнесу, все це ми плануємо робити вже з 11 травня. Воно стосуватиметься і магазинів і перукарень, та інших побутових речей, якими ми звикли користуватися", - сказав міністр.

Степанов зазначив, що відкриття продовольчих ринків було виваженим кроком і такі ринки дуже важливі для економіки та стримування цін на продукти харчування.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів дозволив роботу продовольчих ринків за умови дотримання ними правил, розроблених Міністерством охорони здоров'я.

29 квітня під будівлею Кабінету Міністрів України представники малого та середнього бізнесу вийшли протестувати проти несправедливих, як вони вважають, карантинних заходів, та вимагати їх завершення з 1 травня.

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