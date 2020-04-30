В Україні 50-й день карантину: скільки залишилося до його закінчення

Сьогодні розпочався 50-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 і продовжив до 11 травня.

На засіданні Кабміну 22 квітня було прийнято рішення про продовження карантину до 11 травня.

До цієї дати залишилося 11 днів.

В результаті карантину та інших обмежувальних заходів навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання, заборонені масові зібрання громадян, зупинено міжнародне і міжміське пасажирське сполучення, метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі, а міський транспорт працює за спеціальними перепустками.

Припинена робота кінотеатрів та інших розважальних закладів, магазинів, крім аптек, продуктових магазинів і магазинів побутової хімії.

Громадян закликали мінімізувати появу на вулиці і носити засоби захисту.

Карантин в Україні скасують – коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, Бессарабський і інші ринки столиці не відкриють без відповідного рішення КМДА.

Раніше Міністерство охорони здоров'я затвердило правила роботи агропродовольчих ринків, які перевірятимуть щодня, у період карантину.