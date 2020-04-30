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30 квітня 2020, четвер, 08:25 38
Суспільство 2020-04-30T11:00:03+03:00
Українські Новини
В Україні 50-й день карантину: скільки залишилося до його закінчення

В Україні 50-й день карантину: скільки залишилося до його закінчення

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Сьогодні розпочався 50-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 і продовжив до 11 травня.

На засіданні Кабміну 22 квітня було прийнято рішення про продовження карантину до 11 травня.

До цієї дати залишилося 11 днів.

В результаті карантину та інших обмежувальних заходів навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання, заборонені масові зібрання громадян, зупинено міжнародне і міжміське пасажирське сполучення, метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі, а міський транспорт працює за спеціальними перепустками.

Припинена робота кінотеатрів та інших розважальних закладів, магазинів, крім аптек, продуктових магазинів і магазинів побутової хімії.

Громадян закликали мінімізувати появу на вулиці і носити засоби захисту.

Карантин в Україні скасують – коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, Бессарабський і інші ринки столиці не відкриють без відповідного рішення КМДА.

Раніше Міністерство охорони здоров'я затвердило правила роботи агропродовольчих ринків, які перевірятимуть щодня, у період карантину.

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В Україні 50-й день карантину: скільки залишилося до його закінчення
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