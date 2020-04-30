Перед довгими вихідними НБУ знову зміцнив гривню: курс валют

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 квітня-3 травня, на 7,71 коп. до 26,9714 UAH/USD, у той час, як 29 квітня долар продовжив падати, а євро почав дорожчати в обмінних пунктах київських банків.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29 квітня, на 5,40 коп. до 27,0485 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,4715 1 долар США 26,9714 1 швейцарський франк 27,6743 10 єн 2,5302 10 російських рублів 3,6630 1 євро 29,2424

Як повідомляли Українські Новини, економісти прогнозували, що найближчим часом курс гривні збережеться біля позначки в 27 грн за долар і не піде далеко від цього рівня.

Раніше повідомлялося про те, що НБУ минулого тижня удвічі скоротив купівлю валюти на міжбанку.

Крім того, Національний банк України знизив з 15 тисяч гривень до 5 тисяч гривень граничну суму грошових переказів без ідентифікації клієнтів банків.