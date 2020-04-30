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30 квітня 2020, четвер, 05:15 6
Фінанси 2020-04-30T06:45:02+03:00
Українські Новини
Перед довгими вихідними НБУ знову зміцнив гривню: курс валют

Перед довгими вихідними НБУ знову зміцнив гривню: курс валют

Елена Новикова
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Курс НБУ
Курс НБУ

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 квітня-3 травня, на 7,71 коп. до 26,9714 UAH/USD, у той час, як 29 квітня долар продовжив падати, а євро почав дорожчати в обмінних пунктах київських банків.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29 квітня, на 5,40 коп. до 27,0485 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,4715
1 долар США 26,9714
1 швейцарський франк 27,6743
10 єн 2,5302
10 російських рублів 3,6630
1 євро 29,2424

Як повідомляли Українські Новини, економісти прогнозували, що найближчим часом курс гривні збережеться біля позначки в 27 грн за долар і не піде далеко від цього рівня.

Раніше повідомлялося про те, що НБУ минулого тижня удвічі скоротив купівлю валюти на міжбанку.

Крім того, Національний банк України знизив з 15 тисяч гривень до 5 тисяч гривень граничну суму грошових переказів без ідентифікації клієнтів банків.

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