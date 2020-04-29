Доллар продолжает падение, а евро начал расти. Курс валют на 29 апреля

Пока гривна продолжает расти, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 28 апреля на 8,54 коп. до 27,2903 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,11 коп. до 26,9366 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 2,56 коп. до 28,9813 UAH/EUR, курс продажи понизился на 6,86 коп. до 29,5478 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,9366 27,2903 28,9813 29,5478 3,15 3,69 Максимальный 27,0500 27,7500 29,2300 29,9000 3,50 3,90 Минимальный 26,6500 27,1900 28,1500 29,3000 2,44 3,50

Как сообщали Українські Новини, экономисты прогнозировали, что в ближайшее время курс гривни сохранится вблизи отметки 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня.

Также НБУ на прошлой неделе вдвое сократил покупку валюты на межбанке.

Кроме того, Национальный банк Украины снизил с 15 тысяч гривен до 5 тысяч гривен предельную сумму денежных переводов без идентификации клиентов банков.