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29 квітня 2020, середа, 23:52 6
Політика 2020-04-29T23:52:37+03:00
Українські Новини
Після скандалу заблокований чартер із заробітчанами все ж вилетів у Лондон

Після скандалу заблокований чартер із заробітчанами все ж вилетів у Лондон

Надежда Комендантова
Лондон, МАУ, Заробітчани, Авіарейс, літак

Авіакомпанія МАУ отримала дозвіл на здійснення чартерного рейсу з легальними українськими працівниками, виліт якого був заблокований в середу на вимогу уряду.

Рейс PS1117 вилетів з Борисполя орієнтовно о 21:35, з майже 9-годинною затримкою, повідомляє "Європейська правда".

Приземлення українського чартеру в лондонському аеропорту Хітроу заплановано на 22:30, підтверджує диспетчерська цього аеропорту. "Громадське" також підтверджує відправлення рейсу - видання розмістило відео, зняте одним з пасажирів в салоні літака.

Як повідомляли Українські Новини, міністр розповів, коли заробітчан почнуть випускати за кордон.

Також у Польщі збиралися відправити чартерні рейси за українськими заробітчанами.

Тим часом, Кабінет Міністрів буде приймати рішення про відправку українців на сезонні роботи за кордон виходячи з епідеміологічної ситуації в запитуючій країні в той час

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Літак МАУ. Фото: gk-press.if.ua
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