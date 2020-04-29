Після скандалу заблокований чартер із заробітчанами все ж вилетів у Лондон

Авіакомпанія МАУ отримала дозвіл на здійснення чартерного рейсу з легальними українськими працівниками, виліт якого був заблокований в середу на вимогу уряду. Рейс PS1117 вилетів з Борисполя орієнтовно о 21:35, з майже 9-годинною затримкою, повідомляє "Європейська правда". Приземлення українського чартеру в лондонському аеропорту Хітроу заплановано на 22:30, підтверджує диспетчерська цього аеропорту. "Громадське" також підтверджує відправлення рейсу - видання розмістило відео, зняте одним з пасажирів в салоні літака. Літак із українськими заробітчанами після майже 9-годинної затримки все ж вирушив із «Борисполя» у Лондон. Спершу рейс скасували за декілька годин до відльоту, але пасажири залишилися в аеропорту й дочекалися на дозвіл летіти.Відео з літака нам надіслав Олег Тумак pic.twitter.com\/sGHLKFNMSM — hromadske (@HromadskeUA) April 29, 2020 Як повідомляли Українські Новини, міністр розповів, коли заробітчан почнуть випускати за кордон. Також у Польщі збиралися відправити чартерні рейси за українськими заробітчанами. Тим часом, Кабінет Міністрів буде приймати рішення про відправку українців на сезонні роботи за кордон виходячи з епідеміологічної ситуації в запитуючій країні в той час